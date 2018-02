Just nu: Brand i verkstadsbyggnad – risk för explosion

Enligt räddningstjänsten finns det gasflaskor i byggnaden och på grund av riskerna som det medför kan de inte gå in i lokalerna utan försöker istället släcka branden utifrån. Just nu pågår släckning genom att vatten skjuts in genom väggarna.

Vad det är som brinner och hur stor branden är vet man ännu inte.

Räddningstjänst kommer inte att gå in i byggnaden innan det står klart att det inte finns någon risk för explosion. Åtgärder har satts in för att förhindra spridning till närliggande lokaler.

Polisen har spärrat av ett större område omkring byggnaden på grund av den eventuella explosionsrisken. Det finns uppgifter om att det kan röra sig om gasol i gasflaskorna som finns i byggnaden.

Texten uppdateras.