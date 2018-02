Samir shufflar sig till finalen av Melodifestivalen med sin Viktor

Lördagar såhär års betyder Melodifestivalen och denna afton hade festen landat i Göteborg. Först ut för kvällen var Samir & Viktor som framförde sin låt "Shuffla".

Samir & Viktor får i finalen sällskap av Liamoo som framförde låten "Last Breath". Till andra chansen gick Margaret med "In My Cabana" och Mimi Werner med låten "Songburning". Det här var också första gången som Samir & Viktor går direkt till final, hittills har de fått gå via andra chansen.