Personalbrist hos ideella second handaffärer

Orsaken är att arbetsförmedlingens sysselsättningsfas inte längre finns kvar.

Röda korset i Norrköping hör till de som drabbats, de har fått dra ner på öppettiderna för deras café och butik.

– Vi har för närvarande stängt ner verksamheten under veckorna, vi har bara öppet på måndagar och fredagar eftersom de personer vi hade från arbetsförmedlingen har försvunnit från oss, säger Olle Rådeström, ledamot i Röda korsets Norrköpingskrets.



En person som var inskriven i det gamla jobbprogrammet med sysselsättningsfas medförde inte någon direkt kostnad för sin arbetsplats. Problemet är att det ganska nya jobbprogrammet extratjänster, som inte heller kostar arbetsplatsen något, inte täcker in ekonomisk verksamhet, som secondhand butiker hamnar under.

Även om det finns andra jobbprogram att ansöka om, så har de flesta ideella organisationer inte råd med den kostnaden.

– Nu är vi beroende av att våra medlemmar kan ställa upp ideellt som volontärer, säger Olle Rådeström.