Gott nytt år från Vietnam

– I would like to send to you and people of Linkoping city the best health, happiness and success, skriver Vu Hong Bac som är ordförande i Peoples Committee Thai Nguyen i Vietnam, där Linköping har en vänort.

Brevet är ställt till Linköpings borgmästare Helena Balthammar. Både hon och Caroline Bui i Linköping, med rötter i Vietnam, tycker att samarbetet städerna emellan är bra.