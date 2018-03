Libk avgjorde sent

– Jag fick lite mer speltid i slutet av matchen. Jag matchades in med Matej Jendriksak och Gustav Fritzell. Jag har gjort det under säsongen också. De vet att jag smyger upp som rightback. All förtjänst till "Gurra" som är spelskicklig och lurar på sig markeringar och sedan släpper vidare bollen och då är det bara att nypa, säger Erik Björk i Linköping efter matchen.

Kvartsfinal 3 i bäst av 7

Linköping-Växjö 5-4

(3-1) (1-1) (1-2)



Mål Linköping: Gustav Fritzell, Felix Lanver, Petter Alm, Oskar Hovlund, Erik Björk. Växjö: André Andersson, Ted Livestam, Eddie Granberg, Karl-Johan Alroth.

Nicklas Pettersson

nicklas.pettersson@sverigesradio.se