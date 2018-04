IFK-vinst i den allsvenska ´premiären

IFK Norrköping - Brommapojkarna 2-1 (1-0)

Målen: 1-0 (41) David Moberg Karlsson, 1-1 (57) Martin Rauschenberg, 2-1 (77, straff) Kalle Holmberg.

Varningar, IFK: inga, BP: Markus Gustafsson.

Så startade IFK: Isak Pettersson - Linus Wahlqvist, Andreas Johansson, Jón Gudni Fjoluson - Ian Smith (Simon Skrabb in 65), Simon Thern, Alexander Jakobsen (Daniel Sjölund in 81), Gudmundur Thórarinsson - David Moberg Karlsson, Kalle Holmberg, Jordan Larsson (Arnor Sigurdsson in 74).

Publik: 8451.

Uppdateras senare.