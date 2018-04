"Klassisk karta och modern teknik möts"

Med hjälp av fysisk eller digital karta och en app vill man locka Norrköpingsborna till att ge sig ut och leta efter kontroller, så kallade checkpoints som man registrerar digitalt.

– Målgruppen är egentligen alla, det är inte tanken att det ska vara någon specifik. Vi vill nå de som inte är ute i skogen i vanliga fall. Det här är för de som ska upptäcka sporten och komma ut, säger Måns Widemark från Tjalve IF.

Arrangörer är Tjalve IF Norrköping, Matteus SI, OK Kolmården, OK Denseln och NAIS. Projektet pågår från den 14 april till den 3e oktober och totalt kommer det släppas omkring 100 checkpoints. Aktiviteten är gratis och ska vara tillgängligt för alla, men med olika svårighetsgrader.

– Det är klassisk karta och modern teknik som möts. Tanken är att det ska vara ett enkelt sätt att motionera som är roligt, samtidigt som man upptäcker nya vackra platser i sin närhet, säger Måns Widemark.