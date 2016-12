– Går man in i nästan vilket soprum som helst är det helt överfullt, säger Christian Olhans, avfallschef på Borlänge energi.

I Borlänge jobbar renhållningsarbetarna för fullt under mellandagarna. 20 procent mer sopor samlas in under tiden efter jul, så många soptunnorna är proppfulla.

– Det bästa är att sortera och lämna papper och förpackningar på återvinningsstationer, Christian Olhans.