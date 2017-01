Efter IBF Faluns ledningsmål i mitten på matchen så hade laget en lång mållös period i matchen. Mullsjö seglade ifrån till en klar ledning med 4-1, innan IBF Falun vaknade till.

Uppryckningen kom en bit in i den tredje perioden, när laget - via två mål av Alexander Galante Carlström - gick upp till 4-4. En bit in i förlängningen avgjorde sedan Mullsjö.

IBF Falun är, med tre matcher mindre spelade, bara två poäng bakom "serieledande" Pixbo.