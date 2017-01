1) CC Riders, Falun

And a man came walking in

(129 poäng)

099-555 01

2) Niklas Rapp, Bjursås

Miracles

(116 poäng)

099-555 02

3) Face51, Mockfjärd (NY)

Falling inside

(114 poäng)

099-555 03

4) Misty Orchestra

Ensam i min rallystol

(109 poäng)

099-555 04

5) Sold´s Finest, Sollerön

Why did you leave me

(108 poäng)

099-555 05

****************

UTMANARE

Johnny Fox & Drevet, Falun

Johnny går hem

099-555 06

****************

UT

Emma Lindgren

Life is gonna be allright

(51 poäng)