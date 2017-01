Ep:n, som är Vassilis debut, heter This Is Ours. I slutet av månaden räknar han samman lyssningar och nedladdningar och skänker hälften av intäkterna till välgörenhet.

En win-win-situation, menar han, där han gör nåt gott och samtidigt får lyssningar av sin musik.

– Jag tror på att musiken kan göra skillnad, inte bara med texter och budskap utan också på ett annat bättre sätt, säger Vassili Neplokh.