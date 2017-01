1) Misty Orchestra

Ensam i min rallystol

(335 poäng)

099-555 01

2) Sold´s Finest, Sollerön

Why did you leave me

(153 poäng)

099-555 02

3) Niklas Rapp, Bjursås

Miracles

(63 poäng)

099-555 03

4) Slender Pale, Mora (NY)

Bad night for badgers

(62 poäng)

099-555 04

5) CC Riders, Falun

And a man came walking in

(54 poäng)

099-555 05

****************

UTMANARE

Henrik ”Hinken” Persson

Ashclouds

099-555 06

****************

UT

Face51, Mockfjärd

Falling inside

(21 poäng)