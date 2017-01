Inga poäng för Ritolas LIF

Efter en blek inledningsperiod av Leksand, där HV 71 gjorde 2-0, men kunde gjort 4-0 på ett trögt och vimsigt dalalag. Ändå gick Leksand in till pausvilan med häng, via ett sent mål av Eric Castonguay i powerplay.

Leksand försökte och försökte i den andra perioden, men det kom inte något kvitteringsmål trots bra spel. Den tredje periodens enda mål kom från HV 71, och med en man mindre i slutskedet blev Leksands forcering allt för svag.

Leksand är, med 15 matcher kvar, 48 poäng att spela om, fem poäng bakom Örebro som har platsen ovanför kvalstrecket.