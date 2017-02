Försäkringskassan rustar för skräckmånaden "vabruari"

– Det har varit så här åtminstone sen 16 år tillbaka, det är ganska exakta säsongsmönster varje år. Och vi får sätta till mer personal för att klara av de här inflödena av ärenden, säger Niklas Löfgren som är familjepolitisk talesperson för Försäkringskassan.

Enligt den senaste statistiken från Försäkringskassan så togs det i Dalarna ut 155 924 vab-dagar av totalt 21 015 personer under 2015. Majoriteten av dem under just februari månad.

Vad ska man göra för att undkomma den fruktade vabruari?

– Tvätta händerna efter toalettbesök, tvätta händerna innan man äter, tvätta händerna när man kommer hem och tvätta händerna inte bara två sekunder utan man ska verkligen tvåla in ordentligt, skölja av och sen torka, säger Bodil Petersén som är smittskyddssköterska vid Falu lasarett.