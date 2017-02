Expert: Ok att bli politisk vilde

Ann-Cathrin Löfwenhamn blir en så kallad politisk vilde och behåller sina uppdrag i de närmare 20 olika politiska styrelser och nämnder där hon tidigare representerat SD.

Och enligt Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så är det helt ok att göra så här.

– Det är utan tvekan helt ok. En politiker som valts in har ju valts in för att vederbörande står på en partilista. Men när han eller hon fått mandatet, så är det han eller hon som sitter där och ingen kan sparka bort vederbörande utom under vissa väldigt speciella omständigheter, säger han.