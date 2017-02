Kallduschen knockade Leksand

Ett heltaggat Leksand kom ut hårt i hemmamatchen mot Karlskrona. Möjligheter fanns att koppla ett grepp om matchen. Men två osannolika självmål tog död på energin.

Vid 0-1 studsade ett skott i stolpen, via Leksandsmålvaktens rygg och in. Vid 0-2 studsade pucken på en Leksandsback och in i eget mål.

Det tog udden av dalalagets kraft, och resten av matchen orkade inte Leksand komma tillbaka.

Förlusten mot Karlskrona innebär att Leksand som bäst kan vara sex poäng efter Örebro (spelar under onsdagen mot Malmö hemma) i bottenkampen.