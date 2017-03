1) Major Seconds, Sälen

Rise with the river

(118 poäng)

099-555 01

2) CC Riders, Falun

And a man came walking in

(93 poäng)

099-555 02

3) Sold´s Finest, Sollerön

Why did you leave me

(89 poäng)

099-555 03

4) MerryLane (NY)

Stronger

(74 poäng)

099-555 04

5) Lokomotiv HPE

Elektricitet

(52 poäng)

099-555 05

****************

UTMANARE

Sandén-Nygårds-Carr, Falun

Havets vågor

099-555 06

****************

UT

Niklas Rapp, Bjursås

Miracles

(39 poäng)