Många kända namn nominerade till Dalecarlia Music Awards

Årets låt:

In Mourning – Ashen Crown

Mimikry –Nationalist

Lokomotiv HPE – Räddande angel

Good Harvest – Charly

Årets band:

Twenty One Two

Billion Dollar Babies

Good Harvest

The Sensitives

Årets artist:

Mika Olavi

Amanda Bergman

Billy Opel

Dotty Blue

Årets folkmusik:

Bullermyrens spelmanslag

Per Gudmundsson

Gröten

Sofia Sandén

Årets musikvideo:

Stefan Altzar (Prehistoric Animals – Burn the ground)

Pernilla Ekenståhl, Affe Kihlberg & Björn Trägårdh (VCPS – Hey hey my my)

Magnificent Beast (Billy the zombie kid – Are you dying just like me?)

Jesper Guldbrand (Good Harvest – Charly)

Årets arrangör:

Malungsfors visfestival (Malungsfors)

Sheside (Falun)

En Lokal (Avesta)

Dalhalla (Rättvik)

Årets liveupplevelse:

Stiko Per Larsson

P-Floyd

John Mitchell & Sofie Jonsson

Stonewall Noise Orchestra

Årets interaktiva musik- och ljudproduktion:

Gum Viktor Ohlsson

Oskar Eriksson

Erik Brattlöf

Daniel Karlsson

Årets producent:

Stefan Altzar

Johan Nordin

Jonas Martinsson

Erik Berglund

Årets album:

King Albatross – Volym 1

Thomas Alm Quartet – A conversation in blue

Dotty Blue – Little high, little low

Mika Olavi – Tvivla – en ateistisk psalmbok

Årets klassiska:

Anna Eklund Tarantino

Maria Keohane

Anna-Karin Klockar

Hanna Husáhr