Bio stängs efter stök och hotfull stämning

På Vansbro bios hemsida så står det idag att:

All Filmvisning på Vansbro Bio är under kvällstid inställd tillsvidare!

Då vi inte kan garantera säkerheten för vår personal och våra besökare under kvällstid på Medborgarhuset, kommer inga filmer tillsvidare att visas under kvällstid. Endast filmvisning under dagtid.

– I slutet av förra veckan så fick vi uppgifter från Björns bio att personalen på kvällarna har upplevt några incidenter som varit obehagliga. Bland annat nyttjar folk toaletterna och i vissa fall har de varit påverkade av något, säger Niclas Jolhammar, som är säkerhetssamordnare på Vansbro kommun.

Biblioteket och simhallen som också ligger i Medborgarhuset påverkas inte av beslutet.