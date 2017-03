1) Danny Norin

Lika stark nu som då

(204 poäng)

099-555 01

2) Torbjörn Samuelsson (NY)

Här är det 40!

(75 poäng)

099-555 02

3) CC Riders

And a man came walking in

(72 poäng)

099-555 03

4) Lokomotiv HPE

Elektricitet

(55 poäng)

099-555 04

5) Sold´s Finest, Sollerön

Why did you leave me

(50 poäng)

099-555 05

****************

UTMANARE

Alva Johnsson, Söderbärke

Ingen kan älska mig som Du

099-555 06

****************

UT

MerryLane

(42 poäng)