– Jag har ingen press på mig utan ska bara gå ut och ha kul, säger Elina Öhman.

Hon är ensam tjej i helgens tävling och har flugit in direkt från tävlingar i USA tillsammans med Petter Nårsa. De ska vara med och tävla i Europas största extremsportevenemang, Clash of Nations, som äger rum på Lugnet under fredag och lördag. Publiken kan vänta sig action och spänning.

– Och krascher, det gillar publiken men inte vi förare, säger Petter Nårsa.