Här är alla vinnare i Dalecarlia Music Awards

Årets låt

Mimikry –”Nationalist”

Motivering: Med singeln Nationalist från albumet Alla sover lyckades Dalarnas punkveteraner Mimikry skapa en låt som fastnar med ett aktuellt budskap. En låt som gick hem i flera läger.



Årets band

Twenty One Two



Årets artist

Amanda Bergman

Motivering: Under året släppte Gagnefs Amanda Bergman sitt debutalbum Docks, turnerade med Håkan Hellström och uppträdde på Polarprisgalan. En artist som verkligen klev fram i strålkastarljuset.

Årets nykomling

Martin Riverfield



Årets folkmusik

Sofia Sandén



Årets musikvideo

Billy the zombie kid – “Are you dying just like me?” (av Simon Hjortek)



Årets arrangör

Malungsfors visfestival



Årets interaktiva musik- och ljudproduktion

Gum Viktor Ohlsson



Årets producent

Johan Nordin

Motivering: Johan Nordin har som vanligt jobbat flitigt under året och bland annat jobbat med egna bandet Marigold och trion Sandén Nygårds Carr. Att han är en av Dalarnas mest anlitade producenter är inte så konstigt, han visar upp en imponerande genrebredd i sina val av samarbeten.



Årets album

Dotty Blue – “Little high, little low”



Årets klassiska

Hanna Husáhr

Juryns specialpris

Pelle Lindström