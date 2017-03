Leksand ger inte upp!

Mora hade chansen att knipa SHL-biljetten, men kom ut lite försiktigare under inledningen av det femte kvalmötet, jämfört med tidigare matcher.

Leksand gjorde 1-0, i den första perioden, Jon Knuts på ett slumpmål, samt 2-0 och 3-0 i den andra perioden via bra spel. Mora knappade in via ett nytt slumpmål från Matt Bailey, innan Jon Knuts, med sitt andra mål i matchen, gav Leksand en tremålsledning i upptakten på den tredje ronden.

Efter det målet startade Mora en ursinnig offensiv, Coachen Jeremy Colliton plockade ut målvakten vid en leksandsutvisning efter knappt nio minuters spel, och spelade sedan i stort sett utan målvakt resten av matchen.

Mora fick in ett mål, i det tredje raka powerplay-spelet, och hade bud på fler mål. Men Leksand höll undan och håller därmed liv i kvalspelet.

Ny matchboll för Mora på hemmaplan, lördagkväll.