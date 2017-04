Nu i P4: Getfarmen sjunger om kyla

1) Danny Norin

Lika stark nu som då

(226 poäng)

099-555 01

2) Popnix (NY)

Bröllopsfoto

(216 poäng)

099-555 02

3) CC Riders

And a man came walking in

(51 poäng)

099-555 03



4) Sold´s Finest, Sollerön

Why did you leave me

(40 poäng)

099-555 04

5) Alva Johnsson

Ingen kan älska mig som Du

(28 poäng)

099-555 05

****************

UTMANARE

Getfarmen

5 grader minus

099-555 06

****************

UT

Lokomotiv HPE

Elektricitet

(14 poäng)