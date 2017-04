Nu är påsktrafiken i rullning – tätnar under eftermiddagen

Till de hårt trafikerade vägarna under påskhelgen hör bland annat E45, riksväg 70 och E16. Enligt polisen kommer trafiken att tätna allt eftersom dagen går.

– Man märker att det är stugbytningstider och tätnar på, säger Maria Hiltunen, som är på väg hem till Västerås efter en fjällvecka med sin familj.

Under eftermiddagen kommer också ett snöfall dra in över länet från väster och enligt SMHI kommer det sedan att fortsätta snö under kvällen och natten.

Polisen uppmanar alla som redan bytt till sommardäck och ska ut på vägarna att stanna hemma eller byta tillbaka till vinterdäck.