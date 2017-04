Synskadade tvingas vänta flera år på ledarhund

Just nu står cirka 70 personer i kö för att få en ledarhund, och ytterligare 18 väntar på beslut, men bara 36 hundar kommer att köpas in under hela det här året.

Statens anslag till ledarhundinköp har nämligen varit oförändrat i över tio år.

– Det är ungefär ett års väntetid för den som haft hund tidigare. Har man aldrig haft hund är det normalt tre års väntetid, säger Annika Östling i Sundborn, ordförande för Synskadades riksförbund i Dalarna.

– Och väntetiden är väldigt svår. Man tappar sin frihet, säger Annika Östling.

I dag är det internationella ledarhundens dag och Synskadades riksförbund hoppas att dagen bidrar till att belysa problemet. Väntetiderna har varit långa länge och ökar.