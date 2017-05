Nazistiska NMR anmäls för ekobrott

– Vi tror att det är momsbedrägerier, penningtvätt och skattefusk, säger Elias Lodin, aktivist från nätverket We Are Dalarna.



We Are Dalarna har under några veckors tid granskat sex ideella föreningar som har kopplingar till nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR.



– Den affärsdrivna webshopen är ett enskilt företag som betalar moms, säger Pär Öberg från nazistiska NMR.