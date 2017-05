Gratis preventivmedel är populära bland unga tjejer

P-stavar och hormonspiraler är exempel på kostnadsfria preventivmedel, men det finns även en del p-piller som ingår i läkemedelsförmånen.



Sara Hogmark är mödrahälsovårdsöverläkare vid landstinget Dalarna och hon tycker det är bra med gratis preventivmedel:

– Det är ju bra att man oberoende av den egna ekonomin har möjlighet att använda effektiva skydd mot graviditet, säger hon.

Till exempel har användningen av hormonspiraler ökat med 37 procent, i antal per tusen kvinnor, under 21 år, under januari till mars i år jämfört med samma period 2016, när de inte var gratis.