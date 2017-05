Sold´s Finest vinnare av Dalatoppen 2017

Med låten Why did you leave me, som du kan höra här, har gruppen legat med på listans topp 3 i hela 22 veckor.

Långliggarna på årets Dalatoppslista, Falubandet CC Riders med sina 35 veckor hamnade på en fjärde plats. Hedemoratjejen Emma Lindgren och låten Life is gonna be allright hamnade med sina 204 poäng en andra plats. Miracles med Niklas Rapp från Bjursås kom på tredje plats med 185 poäng.