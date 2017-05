Stiko Per Larsson är finalist nummer 5

Stiko Per Larsson är en artist från Leksand. Debutalbumet Flyktsagor kom 2008.

Musiken beskriver han som en akustisk historia med texter som försöker fånga det vackra och enkla, det fula och det svåra.

Stiko Per Larsson snittar över 100 livegigs om året, varav en del av dem kan räknas in under våren och sommaren under hans välgörenhetsturné Vandringsturnén. Han har under fem år samlat in över en miljon kronor till SOS Barnbyar under vandringsturnéerna och 2017 siktar han på att samla ihop över en kvarts miljon till Barncancerfonden.

Stiko Per Larsson har än så länge spelat in fem fullängdare och ett otal singlar. Han har tagit sig in på förstaplatsen på iTunes i Sverige vid tre tillfällen, och han har synts i sammanhang som SVT:s Gokväll, Bingolotto, TV4 Nyhetsmorgon och TV 4 Vardagspuls.

Stiko Per Larsson deltar i P4 Nästa Dalarna med låten Kumpaner (Vi är som). Text och musik: Stiko Per Larsson.