Budskapet i Mayas nya låt: Inte ditt fel om du blir mobbad!

Maya Linder är en popartist som har sjungit i hela sitt liv och redan när hon var tolv år så startade hon duon Mayoh, som släppte några låtar och låg i ett helt år på P4 Dalarnas topplista Dalatoppen med låten United.

Maya satsar nu på en solokarriär och släpper sin första låt Not your fault. Låten - som är inspirerad av filmen Good Will Hunting - handlar om hur det inte är ens eget fel att man blir illa behandlad eller mobbad.

Hör intervju med Maya Linder och även hennes låt här i ljudfilen.