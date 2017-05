Så röstar du på finalisterna

Finalen sker tisdag den 13 juni 18:00-19:00 i Säterdalen. Vi sänder finalen både här på sajten och i radion. Programledare: Martin Eriksson.

Så här röstar du på de fem bidragen:

Finalist 1: Vally River Band med låten Gonna be the one. Skriv: P4dalarna[mellanslag]låt1 och skicka till nummer 72250.

Finalist 2: Erika Desirée med låten Obalans. Skriv:

P4dalarna[mellanslag]låt2 och skicka till nummer 72250.

Finalist 3: Sold´s finest med låten If You Return To Me. Skriv:

P4dalarna[mellanslag]låt3 och skicka till nummer 72250.

Finalist 4: The Lissdaniels med låten Smile. Skriv:

P4dalarna[mellanslag]låt4 och skicka till nummer 72250.

Finalist 5: Stiko Per Larsson med låten Kumpaner (Vi är som). Skriv:

P4dalarna[mellanslag]låt5 och skicka till nummer 72250.

Information om röstningen:

Resultatet i P4 Nästas lokala finaler och riksfinal avgörs av publikens sms-röster, kombinerade med jurygruppers. Dessa röster omvandlas till poäng utifrån inbördes placering i respektive röstningsgrupp och vägs sedan samman till ett gemensamt poängresultat från publiken och juryn.

Om du vill sms-rösta i P4 Nästa är kostnaden 3 kr/röst + eventuell trafikavgift. Du kan rösta max 10 ggr/abonnemang/röstningsomgång. Det antal röster du bidrar med registreras i röstningssystemet under förutsättning att du angett rätt röstningsnummer och -prefix när du röstade.

För att få ett svarsmeddelande som bekräftar att din röst registrerats behöver ditt telefonnummer vara kopplat till en betaltjänst som till exempel WyWallet som hanterar kostnaden för svarsmeddelandet. Din röst räknas även om du inte får något svarsmeddelande.