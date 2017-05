Dalkurd tillbaka som vinnare

Den varma majlördagen ställde troligen till det för spelarna prestationsmässigt. Spelet var nämligen inte av någon högre kvalitet, men det bjöds ändå på några vackra mål.

Dalkurd öppnade målkskyttet genom Ricki Yarsuvat i slutet av den första halvleken. Sedan dröjde det till den 83:e innan Leo Pllana stängde matchen med sitt 2-0.

Innan publiken lämnade Domnarvsvallen fick den också se Ammar Ahmed pricka in 3-0, ett hårt skott som letade sig in via stolpen.

När en tredjedel av superettan, tio matcher av 30, är spelad så är Dalkurd med i toppen av tabellen.