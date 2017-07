Så undviker du att drabbas av magsjukebakterier

Antal personer som drabbades av magsjuka orsakad av campylobacter-bakterien, var rekordstor i fjol.

I Dalarna rapporterades 330 fall i fjol enligt Folkhälsomyndigheten. Hittills i år har antalet smittade gått ned men under juni månad så rapporterades många fall i länet, och eftersom många smittas just under sommaren, så tror man att fler fall kommer att rapporteras in.

I ljudfilen hör du biträdande smittskyddsläkare Helena Ernlund berätta om hur du kan undvika att drabbas av magsjukebakterier.