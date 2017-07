Maria Rydqvist: Skidsporten sämsta idrotten vad gäller jämställdhet

Tre SM-guld, fyra SM-silver och fyra SM-brons. Och under VM i Falun körde hon dessutom hem ett silver med stafettlaget.



Ja medaljer har det blivit under skidåkaren Maria Rydqvists elitkarriär. Men hon har inte bara blivit omskriven på grund av medaljer. Hon har varit starkt engagerad i jämställdheten inom idrotten och släppte i höstas en bok om detta som heter Kvinnor, idrott och manliga ledare.



Och trots att skidorna är lagda på hyllan, så är hon fortfarande engagerad i just jämställdheten inom sportens värld.

Hör intervjun med Maria Rydqvist i ljudfilen.