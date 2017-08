Smarriga jordnötsbollar á la Latifa

Latifas jordnötsbollar med choklad

1 dl krämigt jordnötssmör

3 msk rumstempererat saltat smör

2,25 dl florsocker

150 gr chokladknappar ( pellets )

200 gr mjölkchoklad att doppa dem i

Flingsalt



Blanda jordnötssmör, smör och florsocker i en bunke och vispa ordentligt med en elvisp. Konsistensen ska vara fast och krämig. När den känns ok blandad chokladknapparna i.



Rulla sedan till små bollar - 12 stora alternativt 24 små - och ställ in dem i kylen/frysen för att kylas ner ordentligt innan de doppas i mjölkchokladen, cirka 15-20 min.



Under tiden smälts mjölkchokladen i ett vattenbad på låg värme, tag av från plattan och doppa sedan de kylda jordnötsbollarna i den smälta chokladen, toppa sedan med lite flingsalt innan de hinner stelna.

Ställ i kylen/frysen för att stelna helt, förvara sedan jordnötsbollarna i kylen.