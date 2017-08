Maria Blom: Från underdog till kultureliten

Hon är kanske mest känd för filmer som Masjävlar, Hallå Hallå och Nina Frisk, men hon har också gjort mycket teater, bland annat på Dramaten och Stockholms- och Faluns stadsteatrar.

Förra året kom hyllade Bamse och häxan som hon regisserat, hon regisserade barnteater med Dalasinfoniettan och pjäs på Stockholms stadsteater.



Nu i vinter kommer MONKY som är en påkostad familjefilm som spelades in under förra året. Och just nu så regisserar hon sin första opera, Carmina Burana och Catulli Carmina som spelas senare i augusti på Dalhalla.

Dagens sommargäst, regissören, dramatikern och manusförfattaren Maria Blom, hör du i ljudfilen.