Dubbelt så många ansökningar om skuldsanering i Hedemora

Lena lämnade in ansökan till skuldsanering i februari efter att ha varit skuldsatt länge.

Det började när jag blev sjuk och inte kunde jobba så mycket.

Nästan alla kommunala skuldrådgivare som vi har nått i Dalarna berättar om en ökning i antalet ansökningar till skuldsanering.

– Hedemorabor lämnade in lika många ansökningar under första halvåret i år som de gjorde under hela året 2016, berättar kommunens budget- och skuldrådgivare Billy Jonsson.

*Lena heter egentligen något annat.