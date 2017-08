Stiko Per Larsson vann P4 Nästa 2017

– Jag är väldigt glad och tacksam för det här priset och alla som röstat och hejat på mig. Jag känner all respekt för de andra finalisterna och jag hoppas att de tycker att jag förtjänar det här när de tittar tillbaka på det om ett år, sade Stiko Per Larsson under den direktsända riksfinalen i Linköping.

Låten "Kumpaner" fick 55 procent av rösterna och kommer nu att bli utmanare på Svensktoppen, men låten vann också tävlingens bonuserbjudande om medverkan i Melodifestivalen nästa år.

Motiveringen lyder: “Med en stor dos charm, stabil närvaro på både scenen och i sitt artistiska uttryck har juryn beslutat att erbjuda Stiko Per Larsson en plats i 2018 års Melodifestival”.

