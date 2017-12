De drabbas hårt av sänkt kommunstöd: Vi ledare sliter arslet av oss

Per Uhlin, som också är styrelseledamot i Grycksbo IF, säger att det här framförallt kommer drabba ledare för olika idrottsföreningar - som nu måste få in pengar på annat sätt.

– Ju mer jobb vi får, desto färre vill hålla på med det här med idrotten och ju färre föreningar kommer det finnas framöver, säger han.

Falu kommun säger att de vill omfördela pengarna för att bättre kunna stötta Skolidrottsföreningarnas verksamhet, då de tror att det är där man har störst chans att nå fysiskt inaktiva barn.