Hedemora lägger minst i länet på kultur

Sju av de elva dalakommuner där kulturutgifterna ökat per invånare sedan förra valet är antingen helt eller delvis borgerligt styrda. Mest pengar på kultur lägger Alliansstyrda Orsa kommun, 1 700 kronor per invånare. Allra minst lägger Hedemora kommun, där S, C och V styr, med 966 kronor per invånare.

– När jag har siffrorna framför mig så ser det ju konstigt och lite ut tycker jag, säger Anki Rooslien (S), ordförande i bildningsnämnden i Hedemora.