Blek start och Leksandsförlust

Hemmapubliken fick se Leksand släppa in tre väldigt enkla mål under de första 20 minuterna. De två första susade in bakom en skymd Tex Williamsson, det tredje en retur från nära håll.

Målvaktsbyte i Leksand till den andra perioden, men det bedrövliga spelet från hemmalaget fortsatte. Oskarshamn gjorde 4-1 och det såg ut att punktera matchen.

Men helt plötsligt började Leksand spela bra. Laget gick från 1-4 till 4-4 och hade bud på ett ledningsmål. Istället kom 5-4 till Oskarshamn i powerplay genom förre leksingen Markus Persson.

Leksand förlorade matchen under de första 30 minuterna, då laget var synnerligen blekt. Dalalaget tappade därmed i toppstriden, och lagen bakom kom närmare.