Fortsatt rasrisk i Enviken - vägen avstängd under eftermiddagen

Räddningstjänst, fastighetsägare och restvärdesledare är på platsen och diskuterar just nu om de ska ta ner husgaveln under kontrollerade former.

Vägen närmast lagerlokalen är fortsatt avstängd och förblir så i åtminstone några timmar till, uppger räddningstjänsten Dala Mitt strax efter klockan 13.