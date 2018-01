Brand på lasarettsområdet i Mora är under kontroll

Brandkåren var på plats med flera resurser och till en början fanns risk att branden skulle sprida sig till resten av huset.

Vid 22.30-tiden var branden under kontroll.

– Vi har skickat in rökdykare från två håll och de har vittnat om att det har varit väldigt varmt och dålig sikt, men branden är under kontroll just nu, säger Johan Szymanski, räddningschef i Mora.