Nu har Jerry Williams "dragit in årorna" – Jill Johnson minns

Det var under andra säsongen av Jills veranda som Jerry Williams var en av Jill Johnsons gäster i Nashville.

– Jag mötte en cool man som varit med ett tag, berättar hon.

På hans önskelista stod att besöka ett gym.

– Han gjorde chins som en 25-åring, minns hon.

Med sina över 50 år på scen som artist, blev Jerry Williams en av Sveriges mesta rockstjärnor. Många av hans låtar är älskade av svenska folket, till exempel 'Did I tell you' som toppade svenska singellistan när den kom 1988. Williams har vunnit två grammisar, senast 2010 då han tilldelades "Årets hederspris".

De senaste åren har Jerry Williams medverkat i flera shower och varit ute på turné. En kvarts miljon fans köpte biljetter till "Jerry – The Farewell Show", som blev en succé och fick förlängas. Hans senaste album "Ghost rider" släpptes 2015 och möttes av fina recensioner i media.

– Fy, vad det gör ont att den här fantastiska människan har lämnat oss, säger Jill Johnson.

Jerry Williams, född Erik Fernström, slog igenom som sångare i bandet The Violents i början av 60-talet. Med Jerry Williams som frontfigur spelade gruppen som förband till The Beatles 1963. Därefter har Williams haft en solokarriär som förvandlat honom till en av Sveriges populäraste artister.