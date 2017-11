Uppgift: IS varnade moskén – en vecka innan dådet

Ingen har ännu tagit på sig skulden för dådet, men det mesta pekar på terrorgruppen IS. Rawdamoskén, där massakern ägde rum, tillhör en sufisk orden, och sufiska mystiker har dömts ut av IS som avfällingar, trollkarlar och avgudadyrkare.

Flygvapnet har genomfört bombräder mot de terrängfordon som terroristerna använde i gårdagens attack. Och medan internationella terrorexperter spekulerar över IS nya strategier nu när man förlorat Mosul och Raqqa, stiger oron i Egypten över att IS kan ha öppnat en ny front – mot landets många miljoner sunnimuslimska sufier.

IS och al-Qaida har en lång tradition av blodiga attentat mot shiamuslimer – särskilt i Irak, men i Egypten, där det knappt finns några shiamuslimer, har IS hittills riktat in sig på blodiga attacker mot kristna kyrkor. Attentatet i går var det första mot muslimer i en moské.

Alla som samlats till fredagsbön var inte praktiserande sufier, men Rawdamoskén tillhör en sufisk order och redan för en vecka sedan ska IS ha varnat moskéns ledning att upphöra med alla sufiska ritualer, enligt den egyptiska nättidningen Mada Mars.

Egyptens sufiska ordnar representerar en folklig, oortodox, delvis mystisk men framförallt festlig form av islam – med stora helgonkarnevaler och dervishdans.

IS har flera gånger under det senaste året attackerat sufiska mål i framförallt Pakistan. När en sufisk religiös ledare halshöggs på norra Sinai för ett år sedan publicerade IS en artikel som klargjorde att det de kallar "sufiska kättare" är legitima mål trots att de flesta sufier är sunnimuslimer.

Tre dagars landssorg är utlyst i Egypten.