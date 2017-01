Ny lag gör det svårare för danska studenter att byta utbildning

– Vi är många som är fångade på en utbildning vi inte längre brinner för, men som vi är tvingade till att gå färdigt nu, säger studenten Andrea Algard.

Hon pluggar danska men drömmer om att bli psykolog. Eftersom hon inte kom in på psykologiutbildningen sa hennes studievägledare att hon skulle ta en kandidat i danska, och på så sätt kvala in under en annan kvot.

Men nu börjar en ny lag gälla i Danmark som gör att man bara får studiemedel för en grundutbildning. Så Andrea Algard kommer inte kunna plugga psykologi om hon inte först sparar ihop tillräckligt med pengar så att hon klarar sig utan statligt finansierat studiemedel.

Men kan det inte vara så att det danska utbildningssystemet har varit lite väl generöst innan?

– Ja men jag tycker att om man vill ha ett utbildningssystem i världsklass så måste man också investera i det. Det är en kortsiktig ekonomisk vinning de vill ha, men det kommer de inte få, säger Andrea Algard.

Mötts av protester

Den nya lagen har redan innan den började gälla lett till stora protester både från studenter och arbetsgivare. Bland annat hölls en demonstration i slutet av december med över 3000 deltagare. Danmarks största studentorganisation, DSF, har också reagerat starkt.

– Jag tror hela tiden att ju mer man tänker på det, desto fler konsekvenser kommer man på, säger Yasmin Davali, ordförande för DSF.

Hon tror att lagen det kommer leda till att allt fler hoppar av sina utbildningar.

Studenten Andrea Algard funderar på hur hon kan kringgå den nya lagen och ändå plugga till psykolog. Just nu lutar lösningen åt att ta sig över sundet och börja plugga på Lunds universitet.

– Jag har redan börjat undersöka möjligheterna att plugga i Lund. Jag blir ju tvungen att utnyttja andra utbildningssystem, säger hon.