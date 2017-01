Johannas son var nära att dö av en farlig bakterie när sjukhuset inte följde riktlinjerna

– Jag tänkte att nu dör han. Nu får jag se mitt barn dö ifrån mig. Om han inte fixar det, då kan jag lika gärna dö, berättar Johanna Modig.

Johannas son Kevin föddes den 27 juli 2010. Hon hade sett fram emot att få åka hem och njuta av livet med sin sambo och nyfödda son - men istället blev Kevin så sjuk att han var nära att dö.

Kevin flögs med ambulanshelikopter till ett sjukhus 120 mil bort. Där såg man att han hade drabbats av hjärnhinneinflammation som hade orsakats av GBS-bakterier.

En tredjedel av alla gravida bär på GBS-bakterier som kan smitta barnet. I värsta fall kan det leda till att barnet får allvarliga infektioner som hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning.

Riktlinjerna följs inte

Sedan 2008 finns det riktlinjer som säger att alla gravida ska få antibiotika under förlossningen om man har minst en av fem riskfaktorer för GBS. Det kan vara urinvägsinfektion som visat GBS under graviditeten eller feber under förlossningen.

Men riktlinjerna följs inte alltid. En sammanställning som nu görs av experter visar att antalet spädbarn som drabbas av GBS har minskat sedan riktlinjerna kom. Men fortfarande dör två till tre barn i Sverige varje år på grund av GBS.

– Vi ser att det finns situationer där man inte har följt riktlinjerna även om det hade funnits tid att göra det, säger Stellan Håkansson som är docent och överläkare på Norrlands universitetssjukhus och en av Sveriges främsta experter inom GBS.

Fick inte antibiotika trots tecken

Johanna Modig hade två tecken på GBS, trots det fick hon ingen antibiotika.

– Eftersom man har vetat att jag hade GBS-bakterier så hade det varit ganska billigt att ge antibiotika under förlossningen, istället för att utsätta oss för den här berg- och dalbanan som vi blev utsatta för.

För Johanna blev upplevelsen något som tog flera år att gå vidare från.

– Det dröjde tills Kevin var tre år innan jag kunde slappna av på riktigt. Jag kunde inte titta på tv när det var sjuka barn, för då blev jag jättejätteledsen. Jag grät tills jag knappt kunde andas. Det kändes som att jag föll tillbaks till när Kevin var jättesjuk.