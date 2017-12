Storbritannien och EU överens – öppnar för ny fas i brexitsamtal

Klockan 07:40 kom EU-kommissionens skriftliga uttalande om att "tillräckliga framsteg har nåtts i brexitförhandlingarnas första fas". Därmed kan klartecken nästa vecka ges för att även starta samtal om övergångsregler och framtida handelsavtal.

Överenskommelsen består av en rapport på 15 sidor med 96 punkter, och går under det fullständiga namnet "Den gemensamma rapporten från förhandlarna från EU och Storbritannien om framsteg under fas ett under förhandlingarna i enlighet med EU-fördragets artikel 50 om Storbritanniens ordnade utträde ur EU". I rapporten ingår allt från medborgarnas rättigheter till förhållanden kring kärnkraftssamarbetet Euratom.

Theresa May och den brittiske brexitministern David Davis träffade kommissionsordföranden och andra EU-företrädare klockan sju på morgonen, svensk tid. Efter mötet hölls en presskonferens där kommissionsordförande Jean-Claude Juncker kommenterade resultatet av förhandlingarna.

– Dagens resultat är givetvis en kompromiss. Det är resultatet av en lång och intensiv diskussion mellan kommissionen och Storbritannien. Båda sidor har fått lyssna till varandra och visa kompromissvilja, sade han.

På presskonferensen medverkade också May. Hon sade att bägge sidorna arbetat extremt hårt den här veckan och att det inte varit enkelt för någon av dem:

– Att nå hit har krävt ge och ta från våra sidor, men jag anser att dagens överenskommelse är i Storbritanniens intresse. Den kommer att garantera villkoren för miljontals EU-medborgare i Storbritannien och miljoner britter i EU.

Även Europeiska rådets ordförande Donald Tusk kommenterade uppgörelsen. Han meddelade bland annat att han just skickat ut sitt förslag till riktlinjer i nästa förhandlingsfas till medlemsländerna.

– Det är i alla våra medborgares intressen att det här beslutas om så fort som möjligt. Vi vill inleda diskussioner med Storbritannien för att reda ut deras vision om framtida relation till EU. Hittills har vi hört en rad olika idéer. Nu behöver vi mer klarhet, sade han.

Tusk sade att han ser framför sig ett "nära handelspartnerskap" mellan EU och Storbritannien. Samtidigt betonade han att man nu ägnat väldigt lång tid åt den "enkla delen" av förhandlingarna:

– Låt oss komma ihåg att den svåraste delen av våra utmaningar ligger framför oss. Att gå isär är svårt. Men att gå isär och sedan bygga upp en ny relation är ännu svårare.

Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär, kommenterade beskedet om överenskommelsen i P1-morgons direktsändning i samband med att nyheten kom.

– Det är oerhört viktigt men det är inte slutet på förhandlingarna, det finns ju tusentals andra saker att lösa naturligtvis, sade hon.

Cecilia Malmström fortsatte med att konstatera att uppgörelsen innebär att man kommer vidare i nästa fas.

– Vi kan börja se att det finns en konstruktiv lösning på de allra viktigaste knäckfrågorna, vilket i sin tur innebär att vi går in i den mer praktiska fasen, sade hon.

Nattmanglingar har hållits för att nå en uppgörelse om villkoren för Storbritanniens skilsmässa med EU, som kan bana väg för samtal om landets framtida handelsförhållanden med unionen.

Överläggningar om den irländska gränsfrågan — en stötesten i förhandlingarna — har hållits mellan premiärminister Theresa May och det nordirländska stödpartiet DUP, vars motstånd hittills stoppat en uppgörelse.

I går kväll sade en högt uppsatt irländsk tjänsteman att diskussionerna under kvällen gick "väldigt snabbt".

– Jag tror att vi kommer att arbeta under de närmaste timmarna med Storbritanniens regering för att avsluta det här. Jag säger "timmar" för jag tror att vi är väldigt nära, sade tjänstemannen i Bryssel.

Senare rapporterade BBC att DUP i Belfast inte har skrivit på någonting, medan May fortsatt planerade att träffa Juncker och Tusk tidigt på fredagen.

Från EU-basens kansli hälsades under kvällen i ett sms: "Ordförande Tusk kommer att lämna ett uttalande till pressen om brexit i morgon klockan 7.50".

Sky News DUP-källa sade att partiet skulle fortsätta att jobba med gränsfrågan på fredagen.

Enligt BBC har nya ordalydelser kring gränsfrågan mellan Irland och Nordirland förts fram till DUP och sedan diskuterats av EU-kommissionen och Irlands och Storbritanniens regeringar.

DUP — vars stöd är nödvändigt för Theresa Mays konservativa regering — slog bakut i måndags mot den uppgörelse som då var på gång, eftersom man befarade att den skulle skapa en klyfta mellan Nordirland och resten av Storbritannien.