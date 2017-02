Förlust för Klara Svensson

– Jag gav allt jag hade i dag, säger svenskan efter matchen.



Brækhus säger efter matchen att det var hennes tuffaste någonsin, sett till det mentala, och att hennes motståndare motiverade henne hela vägen.



Svenskan stod emot Brækhus väldigt bra i de första ronderna, men det var Brækhus som hade kontrollen över matchen och var både starkare och snabbare. Braekhus fick in de tyngre träffarna, och även om Svensson fick in flera bra träffar per rond så räckte det inte mot mästarinnan.



Mot slutet av matchen kunde Brækhus boxas på säkerhet, medan Svensson började se väldigt trött ut.

– Andra andningen kom aldrig, säger hon till Viasat efter matchen.



Braekhus beklagade att hon inte kunde leverera knockout och tackade hemmapubliken, som gav henne kraft att kämpa vidare när hon var trött efter halva matchen.



Det är Brækhus trettionde seger på lika många proffsmatcher, och hon hade fördelen av hemmaplan och hade publiken, som ropade "Brækhus, Brækhus", på sin sida.



Inför matchen sade 29-åriga Svensson att hon såg sig som en jämbördig, om inte bättre boxare än Brækhus.



Matchen gällde bältena från de fem stora organisationerna WBA, WBC, WBO, OBF och IBO, som Brækhus nu får behålla.

Klara Svensson gav en tv-intervju men valde sedan att inte dyka upp på presskonferensen.